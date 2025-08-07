岡山県で採取したヒスイの中から黒緑色の新鉱物を発見したと、東京大や山口大などの研究チームが７日、発表した。新鉱物は、日本神話に登場する天照大神にちなんで「アマテラス石」と命名された。ヒスイの生成過程の謎に迫る手がかりとして期待される。新鉱物は、岡山県新見市の大佐山周辺で採取したヒスイにわずかに混じっていた。チームは理化学研究所の大型放射光施設「スプリング８（エイト）」などで、鉱物の元素や構造を