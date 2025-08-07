静岡･伊東市の田久保市長の学歴詐称疑惑を巡り、6日開かれた百条委員会は、市長に対し「卒業証書」の提出と「証人尋問」への出頭を再び求めました。「卒業証書」の提出期限はあす8日の夕方です。伊東市の田久保市長の学歴詐称疑惑をめぐってはきのう、これを調査する百条委員会がこれまで拒否していた「卒業証書」とみられる文書の提出と「証人尋問」への出頭を再度、求めることを決め、市長に請求書を手渡しました。そして7日、田