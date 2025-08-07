まともに家事もできないの？【マンガを読む】「これ無理ゲーだよ…」小1の壁に共働き母はどう立ち向かう？【“生きづまる”私たち〜あやみと小1の壁】「なんで私ばっかり…？」--家事、育児、仕事、親の介護。気づけばすべてを背負い、自分の時間も心の余裕も失い、身動きが取れなくなっている女性たち。「働きたい。でも働けない」「社会に必要とされていない気がする」「どうせ私にはムリ」そんなモヤモヤを抱えて「生きづまって