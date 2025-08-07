イケメン俳優を父に持つモデルが、自身のInstagramを更新。誕生日を迎えたことを報告しました。【写真】「背中綺麗やなぁ！」と驚かれた21歳の金子のあさん2001年に「百獣戦隊ガオレンジャー」で主演を務めた俳優・金子昇さん（50）の次女で、モデルとして活動する金子のあさん（21）。「21歳」というコメントと共に複数枚の写真をアップしました。グレーのチューブトップに白色のズボン、髪の毛を一つの大きな三つ編みにして横に