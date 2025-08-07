瀬戸内地方は湿った空気や前線の影響で、雲が広がっていて、雨の降っているところがあります。7日夜も雲に覆われやすく、局地的に雨雲がかかりそうです。 8日も湿った空気が流れ込み、上空には寒気が入る影響で、大気の状態が非常に不安定になります。雷を伴い激しい雨の降るところがあるでしょう。雨の降り方や天気の急変に注意してください。朝の最低気温は岡山と高松で27度、津山で23度の予想です。日中の最高気温は岡山で34度