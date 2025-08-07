タレントの丸高愛実（35）が7日、自身のインスタグラムを更新。夫のサッカー元日本代表FW柿谷曜一朗氏（35）と3人の子供たちとの夏休みショットを公開した。「宮古島へ行ってきました息子がまだ小さいのでまったりプランですが大満喫」とつづり、青い空と海をバックに家族5人で砂浜で撮影したショットを投稿。「EVERYDAY IS A SPECIAL DAY」とプリントされたおそろいのTシャツ姿の子供たちの画像なども公開し、「綺麗な海に