テレビプロデューサー佐久間宣行氏（49）がパーソナリティを務める6日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」（水曜深夜3・00）に出演。地方出身ならではの思いを伝えた。夏の帰省について語り、自身の故郷・福島県いわき市について語った佐久間氏。田舎への帰省の魅力について語る中で「東京出身っていうのはどうだろうって思って、娘見て、なんだよって思っちゃう」と自身の娘の話題を切り出し