滋賀県近江八幡市のマンション建設現場で、銅線（時価約１００万円相当）が盗まれる事件が発生しました。８月７日午前８時半ごろ、近江八幡市鷹飼町の１５階建てマンションの建設現場で、作業員から「銅線が盗まれた」と１１０番通報がありました。近江八幡警察署によりますと、６日夜〜７日朝にかけ、建設中のマンションの１階・１３階・１４階から、１本＝１００ｍの銅線が巻かれた状態の物が多数盗まれ、被害合計は約７５００ｍ