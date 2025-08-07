「許してくだりんすかねえ、雲助様は。後すら追えぬ情けねえわっちを。」NHK大河ドラマ「べらぼう」の第29話『江戸生蔦屋仇討』では、田沼意知（宮沢氷魚）刃傷事件以降、笑うことを忘れ、生きることすら放棄してしまっていた誰袖（福原遥）が、蔦重（横浜流星）が作った本でやっと笑顔を取り戻し、生きていくことを決心しました。花見をする直前に、佐野政言（矢本悠馬）に斬られ亡くなってしまった意知。斬られた被害者なのに、