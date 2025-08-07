北海道・函館沖で８月７日午前、サンマ漁船と遊漁船が衝突する事故があり、遊漁船に乗っていた１人が搬送されました。命に別条はないということです。事故があったのは、函館市入舟町付近の沖合です。午前１１時半ごろ、目撃者から「函館沖でサンマ漁船とプレジャーボートが衝突し、サンマ漁船の乗組員がプレジャーボートの乗組員を救助している」と通報がありました。函館海上保安部によりますと、富山県