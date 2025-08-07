NPB(日本野球機構)は7日の公示を発表。オリックスは、横山楓投手を1軍登録しました。横山投手は宮崎学園高、國學院大、セガサミーを経て2021年にオリックスに入団した27歳右腕。のちに支配下契約を結び23年に1軍デビューを飾るも、4試合で防御率7.36。昨季は2軍でリーグ最多14セーブをあげましたが、オフに育成再契約を結んでいました。今季は2軍で30試合のリリーフ登板で、1勝2敗、防御率2.10の成績。7月30日には支配下復帰を果た