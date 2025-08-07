高級内外装がイイ「スーパーGL DARK PRIME S」とは？トヨタ「ハイエース」は初代モデルが1967年10月に発売されたキャブオーバータイプの商用バンで、60年近くにわたって多くの人に愛用される人気車です。近年ではそのボディの大きさが織りなす広大な室内空間と、頼れるタフギア感がプライベートユースでも重宝されています。トヨタ新「ハイエース」に反響殺到！【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ最新「ハイエース」です！（