元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が６日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜・深夜２時１７分）にＭＣとして出演。世間一般の浮気について私見を述べる一幕があった。森とゲストで元ＨＫＴ４８のタレント・田中美久が番組スタッフの悩みに答える「すっぴん解決ラボ」を展開。スタッフから「彼氏の浮気グセ、どうすれば直りますか？」という相談が寄せられた。まず浮気の定義を聞かれた森は「私