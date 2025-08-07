¡þMLB ¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹5-3¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»1000°ÂÂÇ¤òÃ£À®¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó(3089°ÂÂÇ)¡¢¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó(1253°ÂÂÇ)¤Ë¼¡¤°ÆüËÜÁª¼ê3¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼8Ç¯ÌÜ¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì988»î¹çÌÜ¤Ç¤Î1000°ÂÂÇÃ£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ­Ï¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ÎÂç¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀè¿Í¤ÎÊâ¤ß¤ò¡¢°ÂÂÇ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¿¶