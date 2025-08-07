３世代で楽しむ夏の河口湖夏の避暑地ランキング首都圏エリアで２位の河口湖で親子３世代で楽しめる最新スポットを巡る企画。＜出演者＞横山裕榊原郁恵永尾柚乃＜放送で伺った施設＞【紅梅や河口湖大石公園店】昨年７月にオープン！山梨県のご当地グルメほうとうが自慢のお店。・冷やしおざら1,700円【河口湖ブルーベリー園】山梨の気候に合わせて育成したブルーベリー狩りが大人気！・入園料（40分間摘んで食べ放題＋お