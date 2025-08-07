8月6日、週刊文春が『中居正広「性暴力」の全貌がついに分かった！』と題し、被害者の弁護士が作成して中居側に送付した通知書を公開した記事について、波紋が広がっている。中居の代理人弁護士は、同報道を受けて報道各社に向けての声明を発表。「出所自体や真偽も不明なものですが、そもそも通知書というものは、書き手の一方的な認識を記載するもの」としたうえで、「記事にある『通知書』なるものに記載されている表現・