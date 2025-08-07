中日の中田翔内野手が７日、１軍登録された。腰痛の影響で、５月１３日に抹消。リハビリを経て、２軍で調整を続けていた。この日は、バンテリンドームで行われたウエスタン・リーグ、オリックス戦に「４番・ＤＨ」で先発出場。第１打席では、右中間への適時二塁打を放った。２打席で交代したが、試合後、１軍練習に合流し、打撃練習にも参加した。中田に代わって、板山が抹消された。