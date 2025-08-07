◇女子プロゴルフツアー北海道ｍｅｉｊｉカッププロアマ戦（７日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）前週のＡＩＧ全英女子オープンでメジャー＆米ツアー初優勝を飾った山下美夢有（みゆう、花王）はプロアマ戦後に取材対応し、米日ツアー２週連続優勝を誓った。５日朝にウェールズから帰国し、６日夜に北海道入り。メジャー覇者として凱旋（がいせん）出場し、日本ツアー今季初参戦となる今大会に向