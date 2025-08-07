◆パ・リーグ日本ハム―西武（７日・エスコン）西武先発・今井達也投手が７回１安打１１奪三振無失点と力投し、７勝目の権利を持って降板した。７月３１日・オリックス戦（京セラＤ）で６回途中６失点（自責４）で４敗目を喫して以来の登板。４回無死満塁では矢沢を一ゴロ併殺打、梅林を１５５キロ直球で空振り三振に斬り得点は許さなかった。最速は１５７キロをマーク。３回まで毎回四死球を許すも無失点投球を続け、味方の