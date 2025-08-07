凱旋門賞・仏Ｇ１（１０月５日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）に２年連続で挑戦するシンエンペラー（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）が８月７日、栗東トレセンに帰厩した。担当の吉田助手は「元気いっぱい。背が伸びた感じがします」と様子を伝えた。再来週に検疫厩舎へ入る予定。昨年同様、アイリッシュチャンピオンＳ・愛Ｇ１（９月１３日、レパーズタウン競馬場・芝２０００メートル）をステップに