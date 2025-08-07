加賀電子 [東証Ｐ] が8月7日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比11.8％増の46.1億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の165億円→242億円(前期は170億円)に46.7％上方修正し、一転して41.7％増益を見込み、一気に3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 業績好調に伴い、今期の上期配当を従来計画の55円→60円に増額し、下期配当も従来計画の55円→60