脚本・大石静、主演・阿部サダヲ、ヒロイン・松たか子が集結したドラマ『しあわせな結婚』。本日8月7日（木）、同ドラマの第4話が放送される。【映像】阿部サダヲ、見事な演技で“腕枕あるある”を再現！ドラマ冒頭から爆笑前回放送の第3話では、原田ネルラ（松）に15年前の記憶の一部がよみがえり、事件現場に元婚約者・布勢夕人（玉置玲央）のほかに第三者がいたことが判明した。さらに、そのことでネルラと口論になった原田幸太