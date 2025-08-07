◇第107回全国高校野球選手権第3日1回戦津田学園―叡明（2025年8月7日甲子園）智弁和歌山を率いて春夏甲子園3回優勝の名将・高嶋仁氏（79）が、バーチャル高校野球など朝日放送系列の「叡明―津田学園戦」中継で解説を務めた。1―0リードの3回1死一、三塁で津田学園・正木が三塁前にスクイズを決めて追加点を挙げた。その瞬間、高嶋氏は「やっぱりね…」とぽつり。「作戦も監督の思い通り。見事なスクイズですよ」