きょう8月7日は二十四節気の「立秋」で、暦の上では秋です。県本土を中心に暑さが和らぎましたが、あす8日にかけて大雨となるおそれがあります。 広い範囲で、くもりや雨の1日となった７日の鹿児島県内。いちき串木野市では風になびくススキに、青々とした栗が実りつつあり、秋の足音を感じさせる風景が見られました。 きょう7日の最高気温は、屋久島で34.1度、奄美市で33.8度まで上がった一方、霧島市で26.2度、鹿屋市で27.8度