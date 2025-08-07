タレントのJOY（40）が7日、自身のインスタグラムを更新。大物歌手の誕生日会を開いたことを明かし、集合ショットを披露した。「小柳ルミ子さんハッピーバースデー」と2日に73歳の誕生日を迎えた小柳を祝福すると、飲食店でダブルピースをする小柳を自身や元サッカー日本代表の槙野智章氏らが祝っているショットをアップ。「この日集まったメンバーは槙野、松原良香さん、町田ゼルビアの黒田監督、元ケツメイシDJ KOHNOさん