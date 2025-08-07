ジーテクト [東証Ｐ] が8月7日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比38.1％減の26億円に落ち込み、通期計画の170億円に対する進捗率は15.3％にとどまり、5年平均の21.5％も下回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の3.5％→3.4％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース