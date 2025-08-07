浅尾環境相に要望書を手渡す福島県大熊町の吉田淳町長（中央）と双葉町の伊沢史朗町長（左）＝7日午後、環境省東京電力福島第1原発と、福島県内で出た除染土などを保管している中間貯蔵施設が立地する同県大熊町、双葉町の町長らは7日、環境省で浅尾慶一郎環境相と会談し、除染土の利用や県外最終処分場の選定を着実に進めるよう求めた。浅尾氏は「政府一丸となって取り組む」と応じた。中間貯蔵施設の除染土などは2045年3月ま