7日午後4時半ごろ、福岡管区気象台は落雷と突風に関する気象情報を発表しました。九州北部地方にある前線は、9日にかけて停滞する見込みです。この前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響により、大気の状態が非常に不安定となっています。福岡県では大雨の恐れはなくなりましたが、8日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。さらに、9日から11日にかけて再び、警報級の大雨