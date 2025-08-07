建設計画が頓挫したままとなっている「東京都平和祈念館（仮称）」について、計画の再始動を求める市民団体が６日、東京都議会の各会派に対し、議会での議論再開を要請した。祈念館の建設計画は、都が１９９４年に発表。同館に収蔵するため、東京大空襲で燃え残った衣服といった戦争遺物約５０００点や、戦争体験者３３０人の証言の収集を進めていた。だが、都議会では歴史認識も絡み、展示内容などを巡って会派が対立。「（