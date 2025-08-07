（台北中央社）7日午後3時45分ごろ、東部海域を震源とする地震があった。中央気象署（気象庁）によれば、震源の深さは88.1キロ、地震の規模を示すマグニチュード（M）は6.2と推定される。各地の最大震度は次の通り。震度3＝中部・台中市、南投県、北東部・宜蘭県、東部・花蓮県、台東県▽震度2＝北部・台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹県、中部・苗栗県、彰化県、雲林県、南部・嘉義県、嘉義市▽震度1＝北部・新竹市、南部・