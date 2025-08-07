ドル円１４６．８５近辺、ユーロドル１．１６８０近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤はドル安の推移。東京午後からのドル売りの動きが継続しており、ドル円は146.80近辺に安値を更新。ユーロドルは1.1680レbる、ポンドドルは1.3377レベルに高値を更新している。米１０年債利回りは４．２５％台半ばと前日からはやや上昇して、安定した推移になっている。 USD/JPY146.81EUR/USD1.1677GBP/USD1.3369