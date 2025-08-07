アジア・コモディティ騰落率ランキング＝08/07営業日時点＝ 上海重油 0.49％ 大連とうもろこし 0.48％ 上海銅 0.28％ 上海異形鉄筋 0.18％ 上海ゴム -0.19％ 大連ポリエチレン -0.21％ ＊数値は前日比％