静岡県内では8月7日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、高齢者5人を含む成人男女計8人が救急搬送されました。このうち富士宮市消防本部管内で、午前5時過ぎに70代女性1人が自宅台所で倒れていたのを家族が発見し救急搬送されましたが、意識･呼吸ともない状態で重症だということです。このほか4人が中等症、3人は軽症だということです。