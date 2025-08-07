2025年8月15日（金）19時から21時（予定）まで、長野県諏訪市で「第77回諏訪湖祭湖上花火大会」が開催されます。四方を山に囲まれた諏訪湖から打ち上がる花火は音の反響を体で感じられるほどの大迫力。特に湖上から打ち上げられる「水上大スターマイン」は見応えがあります。本記事では「諏訪湖祭湖上花火大会」の特長やアクセス方法、通行止め情報、臨時列車情報に加え、おすすめの鑑賞スポットも解説します。「諏訪湖祭湖上花火