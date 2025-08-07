（台北中央社）トランプ米大統領は6日、ホワイトハウスでの記者会見で、海外から輸入する半導体に約100％の関税を課す考えを明らかにした。これを受け国家発展委員会の劉鏡清（りゅうきょうせい）主任委員（閣僚）は7日、台湾の半導体業界は「米国での工場建設」、「米企業の合併・買収」、「米企業との提携」の三つの選択肢があるとした上で、同業界は大きな自信を持っているとの認識を示した。立法院（国会）経済委員会出席前に