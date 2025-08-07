©ABCテレビ かまいたち濱家のことを最もよく知る後輩芸人が、若き日の濱家が大号泣した事件について語った。ミナミの路上で屈強な男たちと一触即発状態になったという濱家たち。ボス同士の話し合いでケンカは回避できたが、濱家だけは相手のNo.２とにらみ合いを続け…。その後、天竺鼠瀬下が激怒した理由とは！？ ©ABCテレビ かまいたち濱家のことをよく知る後輩芸人とは、お笑いコンビ「タナからイケダ」の池田周平