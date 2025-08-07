8月6日に行われたFIBAアジアカップ2025のグループステージ初戦で、男子日本代表はシリア代表に99－68で快勝。スタメン起用された富永啓生（レバンガ北海道）は久しぶりの国際大会出場を終え、「楽しくできた部分もあった」と振り返った。 「ちょっと前半はヒヤヒヤする部分もあって、スリーポイントがなかなか決まらずにチームに迷惑をかけた部分があった」と自己評価を述べつつ、「ハー