６日、ダンスを披露するＳＣＯ加盟国の学生ら。（天津＝新華社記者／李然）【新華社天津8月7日】中国天津市の慶王府で6日、中国教育部中外語言交流協力センター、天津市教育委員会、市政府外事弁公室が共催する上海協力機構（SCO）加盟国学生「万華鏡文化バザール」が開催された。中国とロシア、ウズベキスタンなどSCO加盟国の学生ら数百人が一堂に集まり、文化展示や体験イベント、文芸公演などを通じて交流し、多様な文化