7日（木）、ちゅ〜るスタジアム清水でのファーム交流試合、対くふうハヤテ戦。ヤクルトの先発投手は山下輝、対するくふうハヤテの先発投手は奥田域太。ヤクルトは3回表、先制に成功。橋本星哉の安打などで二死一・三塁とし、澤井廉の適時打で先制。続く鈴木叶も適時二塁打を放ち2点を追加。3点をリードする。4回表、濱田太貴の二塁打などで二死一・二塁とし、武岡龍世の適時二塁打で1点を追加。4対0とした。5回裏、山下は