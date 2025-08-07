中国物流購買連合会は8月7日、7月の中国の倉庫稼働率を発表しました。高温多雨という天候の影響を受け、倉庫業務の需要は弱まっていますが、倉庫稼働率は9カ月連続で拡大圏を維持し、倉庫業界全体は堅調に推移しています。7月の中国の倉庫稼働率は50．1％で、前月より0．9ポイント下落し、倉庫業界の拡大が続く一方、伸び率は鈍化したことが示されています。需要を見ると、新規受注指数は50で、前月より1．6ポイント下がり、天候要