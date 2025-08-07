ロッテは7日、8月8日12時00分からマリーンズオンラインストア限定で西川史礁外野手のプロ初ホームランを記念したグッズの受注販売を開始することになったと発表した。西川は7月30日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）に4番レフトで先発出場し、4回裏の攻撃で楽天先発の岸孝之投手からレフトへ初ホームランを記録した。今回、直筆サイン入りフォトファイルやピクチャーボール、Tシャツなど計28商品がラインナップされている。