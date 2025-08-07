【MLB】ドジャース 3−5 カージナルス（8月6日・日本時間7日／ロサンゼルス）【映像】大谷、確信39号アーチ→ホームランボールが“争奪戦”にドジャースの大谷翔平投手がカージナルス戦に「1番・投手」でスタメン出場。投打で存在感を放ち、記念すべき節目のホームランには、観客の大争奪戦も繰り広げられた。0-1と1点を追う3回1死二塁。第2打席に立った大谷は、カージナルス先発リベラトレ