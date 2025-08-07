「杜（もり）の都」の夏を彩る風物詩「仙台七夕まつり」が６日、仙台市で始まった。色鮮やかな七夕飾りが通りを埋め尽くすように連なり、見物客は頭上からつるされた吹き流しを見上げたり、スマートフォンで記念撮影をしたりして華やかな雰囲気を楽しんでいる。市中心部の７つの商店街には、全長約５メートルの吹き流しが取り付けられた大型飾り約３００本が登場した。茶・和雑貨店「大正園」は「昭和１００年」をテーマに、新