現在、自民党の一部に石破茂氏を首相から引きずり落とそうとする動きがある。一部の全国紙は、不正確な情報であると知りながら、あえて首相官邸で裏を取らずに「８月中に石破首相が辞任を決意」という情報を流した。この情報は石破氏自身が否定した。＜自民党の鈴木宗男参院議員は（７月）２４日、石破茂首相（党総裁）の進退について「退陣へ」と報じた読売、毎日新聞の２紙について疑問を呈した。フェイスブック（ＦＢ）で「