高温に関する早期天候情報（東北地方） 【画像】今後の東北・全国の天気 令和７年８月７日１４時３０分 仙台管区気象台発表 東北地方８月１３日頃からかなりの高温 かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差＋２．７℃以上 東北地方では、最近１週間以上、気温のかなり高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、１３日頃からは、かなり高くなる可能性があります