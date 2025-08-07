新番組『霊視刑事エースの推理日誌―毎度川北殺人事件―』（テレビ朝日系列）が8月6日よりスタート。“幽霊が見える”という秘密の能力を持つ刑事・エース（バッテリィズ）が、毎回殺されてしまう幽霊・川北（真空ジェシカ）とともに、難事件の真相に即興で迫っていく“謎解きバラエティ”だ。【動画】怒りをぶつける幽霊・川北の姿■メイド喫茶で殺人事件発生！？“幽霊が見える刑事”と“毎回殺される幽霊”の即興ミステリー