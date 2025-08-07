ナ・リーグ西地区2位のパドレスは6日（日本時間7日）、敵地でダイヤモンドバックスと対戦し、3ー2で勝利した。この結果、同地区1位ドジャースとのゲーム差は「2」に縮まった。打倒ドジャースを目指し、今夏のトレード期限で大補強を行ったパドレス。首位交代が現実味を帯びてきた。 ■先発バッテリーも新加入組 パドレスは1ー2で迎えた9回表、先頭ライアン・オハーン外