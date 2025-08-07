前澤給装工業 [東証Ｓ] が8月7日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の経常利益(非連結)は前年同期連結比7.1％減の7.3億円に減ったが、4-9月期(上期)計画の11.5億円に対する進捗率は64.0％に達し、5年平均の44.9％も上回った。 同時に、今期の上期配当を従来計画の25円→30円に増額し、下期配当も従来計画の25円→30円に増額修正した。年間配当は60円(前期は57円)となる。 直近3ヵ月の実績である