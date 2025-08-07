「ＤｅＮＡ−広島」（７日、横浜スタジアム）広島の助っ人勢が練習開始前に打撃ケージ裏で座談会を開いた。その中にＤｅＮＡのジャクソンも加わり、トークに熱が帯びた。時折笑みを浮かべながらジャクソンの言葉に耳を傾けるファビアン、モンテロ、ハーン。トークは盛り上がり、楽しそうな雰囲気に包まれた。また広陵ＯＢの中村奨成は先輩にあたるＤｅＮＡ・佐野にあいさつを行っていた。