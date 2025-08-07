セブン‐イレブンは8月7日から8月11日まで、「セブンカフェ スムージー」を全品30円引きで販売する。あわせて同日から8月31日までの期間限定で、公式アプリを提示して「セブンカフェ スムージー」を5杯購入するごとに、1杯が無料になるクーポンの配布も行う。〈店舗で作る「スムージー」累計販売1億5,800万杯を突破〉セブンカフェスムージーは、急速冷凍した野菜や果物と、野菜･果物のピューレなどから作った「アイスキューブ」を